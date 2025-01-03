Gazze'de Filistinliler Zorla Yerinden Ediliyor

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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc bölgesinin bazı kısımlarındaki Filistinlilerden sığındıkları yerleri terk etmesini istedi.

Adraee, yayımladığı haritada yer alan Bureyc'deki bazı kesimlerdeki Filistinlilere, "güvenli olduğunu" iddia ettikleri ve iki gün önce saldırı düzenledikleri El-Mevasi'ye geçmeleri çağrısı yaptı.

Sözcü buna gerekçe olarak söz konusu bölgeden İsrail'e roket atıldığını gösterdi.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail saldırılarındaki ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte Gazze'de son 10 günde 6'sı bebek olmak üzere 7 kişi soğuktan donarak hayatını kaybetmişti.