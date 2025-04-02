Gazze'de Fırınlar Kapandı, İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Fırınlar Kapandı, İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in abluka nedeniyle Gazze'deki fırınlar un ve yakıt yetersizliği ile kapandı, un fiyatları fırladı.

02.04.2025 13:16
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İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı ve sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki Dünya Gıda Programı (WFP) destekli fırınlar, un ve yakıtın tükenmesi nedeniyle ikinci gününde de üretimi durdurdu.

İsrail'in 2 Mart'ta bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardımları durdurması ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 18 Mart sabahı yeniden başlatmasının ardından bölgedeki insani kriz daha da derinleşti.

AA muhabirinin edindiği bölgeye göre, Gazze'de fırınlar, bölgede un ve yakıtın tükenmesi nedeniyle iki gündür kapalı. Fırınların kapanması sonucu bölgedeki insani koşullar daha da kötü bir hal alırken, un fiyatlarında da büyük yükseliş gerçekleşti.

Fırınların kapanmasıyla Gazze'de 25 kilogramlık bir çuval unun fiyatının 80 şekelden 500 şekele kadar yükseldiği öğrenildi.

Kentte esnaflık yapan Muhammed Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablukanın devam etmesi durumunda insani durumun çok daha kötüleşeceği uyarısında bulunarak, "Filistin halkı işlerini nasıl ayarlayacak, çocukları için nasıl yemek temin edecek bilemiyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki Fırın Sahipleri Derneği Başkanı Abdunnasır el-Acrami, dünkü açıklamasında, "BM Gıda Programı tarafından desteklenen tüm fırınların, İsrail'in sınırları kapatması nedeniyle un, şeker, tuz, maya ve motorin gibi malzemelerin tükenmesi sonucu çalışmaları durdu." demişti.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'i aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı da 114 bin 583'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Fırınlar Kapandı, İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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