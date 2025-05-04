Gazze'de Gazeteciler İçin Dayanışma Protestosu

- Filistinli gazetecilerden dayanışma protestosu

Gazze'de sahadaki gazetecilerin yüzde 11'i İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti

GAZZE ŞERİDİ - Filistinli Gazeteciler Sendikası, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Gazze Şeridi'nde dayanışma protestosu düzenledi. Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahed Farwana, "Gazze'de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü. Bu, sahadaki gazetecilerin yüzde 11'ine denk geliyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistinli Gazeteciler Sendikası, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Gazze'deki Reşad Şeva Kültür Merkezi yakınında dayanışma protestosu düzenledi. Çok sayıda gazetecinin destek verdiği protestoda, İsrail'in saldırılarına tepki gösterilerek, "Gazetecilerin hedef alınmasını kınıyoruz" ve "Uluslararası koruma talep ediyoruz" pankartları açıldı.

Filistinli gazetecilerin korunması ve işgal liderlerinin savaş suçlarından yargılanması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı. Katılımcılar, "Gerçekleri dünyaya ulaştırmak için tehditlere rağmen çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

"Filistinli gazeteciler olarak uluslararası koruma talep ediyoruz"

Kahire Haber Kanalı muhabiri Yusuf Ebu Kuveyk, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, savaşın başından bu yana 212 basın mensubunun İsrail tarafından hedef alınarak öldürülmesinin, bunun sistematik bir İsrail politikası olduğu anlamına geldiğini söylemeye geldik. Filistinli gazeteciler olarak uluslararası koruma ve uluslararası toplumun her gün onlarca katliam gerçekleştiren işgali durdurması için müdahale etmesini talep ediyoruz" dedi.

"Saldırılara rağmen yayınlarımıza devam edeceğimizi teyit ediyoruz"

El-Aksa TV muhabiri Tamer Lebad, İsrail işgalinin Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, "Bu suçlara sessiz kalmak, işgalin gazetecilere karşı yürüttüğü imha savaşına ortak olmaktır. İşgal, işlediği suçlara dünyanın tanıklık etmesini istemiyor, ancak bugün, Gazze Şeridi'nde işgal tarafından işlenen suçlar hakkında dünyaya mesaj iletmek için saldırılara rağmen yayınlarımıza devam edeceğimizi teyit ediyoruz" dedi.

"İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda medya kuruluşu faaliyet dışı kaldı"

Gazeteci Osama Al-Ashi, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, bu savaşta 212 gazeteci arkadaşımızı kaybettiğimizi ve binlercesinin de yaralandığını dünyaya duyurmak için bir araya geldik. İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda medya kuruluşu faaliyet dışı kaldı" ifadelerini kullanarak, tüm dünyayı bu zor koşullar altında çalışmaya devam etmeleri için gazetecileri korumaya çağırdı.

"Gazze'de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü"

Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahed Farwana, eylemin amacının Gazze'deki meslektaşlarının maruz kaldığı toplu imha savaşını dünyaya duyurmak olduğunu belirterek, Gazze'de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü. Bu, sahadaki gazetecilerin yüzde 11'ine denk geliyor. Yüzlercesi yaralandı, tutuklandı ve tüm medya kurumları yok edildi" dedi.

Farwana, İsrail ordusunun gazetecileri evlerinde, kurumlarında ve hatta yerlerinden edildikleri yerlerde bile hedef aldığını vurgulayarak, bu saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu ifade etti.

Farwana, uluslararası toplumun Filistinli gazetecilere koruma sağlaması çağrısında bulunarak, İsrail'in Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçlar için yargılanması gerektiğini belirtti.