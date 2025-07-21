Gazze'de Gazetecilerin Durumu Kritik

Fransız haber ajansı Agence France Presse'in (AFP) gazeteciler derneği SDJ de l'AFP İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan açlığa tepki göstererek, "meslektaşlarımızın çatışmalarda öldüğünü gördük ama açlıktan öldüğünü görmedik" açıklamasında bulundu.

AFP Gazetecileri Derneğinin (SDJ de AFP) X hesabından yapılan açıklamada, uluslararası basının Gazze'ye girişinin yaklaşık 2 yıldır yasak olduğu ve bölgede yaşananları aktaracak yalnızca birkaç gazetecinin kaldığı hatırlatıldı.

Sahadaki bu gazetecilerin de diğer Gazzeliler gibi açlıktan ölme riski ile karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, "AFP'nin kurulduğu Ağustos 1944'ten bu yana çatışmalarda kaybettiğimiz gazetecilerimiz oldu, saflarımızda yaralılar ve esir düşenler oldu ancak hiçbirimiz bir meslektaşımızın açlıktan öldüğünü hatırlamıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan felaketi dünyaya duyurabilecek az sayıda gazeteci arasında iki AFP çalışanın yer aldığı ve bu gazetecilerin açlık sınavı verdiği belirtildi.

AFP için çalışan gazetecilerin içinde bulunduğu zorlu koşulların aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 yaşındaki Bashar diğer Gazzeliler ile eşit koşullarda çalışıyor ve yaşıyor; İsrail bombardımanı altında bir mülteci kampından diğerine taşınarak. Bir yılı aşkın süredir tam bir yoksulluk içinde ve hayatını riske atarak çalışıyor. (Bashar için) Dönem dönem ciddi bağırsak rahatsızlıkları ile birlikte hijyen büyük bir sorun. Bashar şubattan bu yana annesi, kardeşleri ve abisinin ailesi ile birlikte Gazze'deki evlerinin kalıntıları arasında yaşıyor. Konfordan uzak ve eşyasız evlerinde birkaç minder dışında hiçbir şey yok. (Bashar) Pazar sabahı ağabeyinin açlıktan öldüğünü bildirdi."

Gazze'deki meslektaşlarının sahada hareket etmek için bir araçlarının veya yakıtlarının olmadığı, onlar için araçla seyahatin "İsrail'in hedefi olma riskini almakla eş değer olduğu" belirtilen açıklamada, Gazze'de kötüleşen insani durumun boyutları gözler önüne serildi.

Açıklamada, "Aylardır tüm dünyayı bilgilendirmek için gösterdikleri cesaretin artık onları hayatta tutmaya yetmeyeceğini anladık." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 229 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana 76'sı çocuk 86 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 196 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 94 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 6 bin 511'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.