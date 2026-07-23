Gazze'de Gıda Güvenliği İyileşiyor - Son Dakika
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Gazze'de Gıda Güvenliği İyileşiyor

23.07.2026 17:37
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BM raporuna göre Gazze'de gıda güvenliği ve çocuk beslenmesinde iyileşme var, ama kriz sürüyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı "Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)" raporunda, Gazze'de gıda güvenliği ve çocuk beslenmesinde iyileşme sağlandığı ancak Gazze'deki ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta halen zorlandığı bildirildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yayımladığı IPC raporunda, Gazze'de gıda güvenliği ve çocuk beslenmesinde Aralık 2025'ten bu yana iyileşme görüldüğü belirtildi.

Raporda, Gazze nüfusunun yüzde 67'sine karşılık gelen 1,4 milyon kişinin halen kriz veya daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği yaşadığına işaret edildi.

Yaklaşık 212 bin kişinin acil durum koşullarında yaşamayı sürdürdüğü vurgulanan raporda, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ve güneydeki Han Yunus kentinde yetersiz beslenme açısından "uyarı" seviyesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının ardından insani yardımın önemli ölçüde artırıldığına dikkat çekilerek, mayısta yaklaşık 1,5 milyon kişiye gıda kolisi ulaştırıldığı, yaklaşık 700 bin kişiye çok amaçlı nakit yardımı sağlandığı ve beslenme desteğinin 5 yaş altındaki çocukların yüzde 60'ına ulaştığı belirtildi. Buna rağmen gıda yardımlarının miktar, kalite ve beslenme çeşitliliği bakımından yetersiz kaldığına değinilen raporda, taze ürün ve protein ithalatındaki düzensizliklerin sorunu ağırlaştırdığının altı çizildi.

Gazze'deki 2,1 milyon kişinin yaşamının daha da risk altına girebileceği uyarısı

Raporda, gelecek bir yılda yaklaşık 74 bin çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine, yaklaşık 25 bin hamile ve emziren kadının ise beslenme desteğine ihtiyaç duyacağının öngörüldüğü bildirildi.

Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 70'inden fazlasına erişilemediği, yalnızca yüzde 3'lük bölümün kullanılabildiği belirtilen raporda, tarım arazilerine yönelik kısıtlamalar ile denize erişim yasağının yerel gıda üretimi ve geçim kaynaklarının yeniden canlandırılmasını engellediği ifade edildi.

Raporda, Filistin'e yönelik mevcut fonların hızla tükenmekte olduğu, ilave kaynak sağlanmaması halinde elde edilen kazanımların tersine dönebileceği ve Gazze'deki 2,1 milyon kişinin yaşamının daha da risk altına girebileceği uyarısı yapıldı.

BM kurumları, kalıcı barışın sağlanması, insani yardım akışının tüm koridorlardan sürdürülmesi, su, hijyen ve sağlık sistemlerinin yeniden işler hale getirilmesi ile uluslararası toplumun gıda, sağlık, tarım ve geçim kaynaklarının yeniden inşasına yönelik finansmanı artırması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Gıda Güvenliği İyileşiyor - Son Dakika

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