Gazze'de Güvenlik İçin Polis Görevlendirildi - Son Dakika
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Gazze'de Güvenlik İçin Polis Görevlendirildi

Gazze hükümeti, ateşkesin ardından binlerce polis memurunu güvenlik sağlamak üzere görevlendirdi.

19.01.2025 15:16
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Gazze'deki Filistin hükümeti, ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra, binlerce polis memurunun güvenlik ve düzeni sağlamak için Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde görev yapmaya başladığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kentlerinde güvenliği ve düzeni sağlamak amacıyla hükümetin planına uygun olarak binlerce Filistinli polis memurunun görevine başladığını duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra belediyelerin sokakları yeniden açmaya ve iyileştirmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Bakanlıklar ve devlet kurumlarının, hayatın mümkün olduğu kadar hızlı ve kademeli olarak normale dönmesini sağlayacak tüm tedbirleri uygulamaya yönelik hükümet planına uygun şekilde çalışmalara başlamaya tümüyle hazır olduğu" vurgulandı.

Halka "bölgeler ve kentler arasında geçiş yaparken dikkatli olmaları" çağrısında bulunulan açıklamada, "yerinden edilenlerin geri dönüşünün, ateşkesin yürürlüğe girmesinden 7 gün sonra gerçekleşebileceği" ifade edildi.

İsrail, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayımlaması sonrası Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Güvenlik İçin Polis Görevlendirildi - Son Dakika

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