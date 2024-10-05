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Gazze'de Hastaneler Tehlikede

İsrail'in akaryakıt girişini engellemesiyle Gazze'deki hastaneler 24 saat içinde hizmet veremeyebilir.

05.10.2024 15:46
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Gazze Şeridi'nde bir yıldır gerçekleştirdiği katliamlarla Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail'in bölgeye akaryakıt girişine engel olması sonucu kuzeydeki hastanelerin 24 saat içinde hizmet dışı kalabileceği bildirildi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumu tam bir felaket" dedi.

"Yakıtın tükenmesi ve İsrail'in uluslararası örgütler üzerinden akaryakıt girişini engellemesi sebebiyle 24 saat içinde Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kalacak" diyen Ebu Safiye, yaklaşık bir haftadır İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yakıt girişine izin vermediğini, bu nedenle yoğun bakımdaki hasta ve yaralıların ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen bir yıl boyunca Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliam ve yıkımlarla bölgedeki 38 hastaneden 23'ünü tamamen yok etti. Geriye kalan 15 hastane ise saldırlarda aldıkları büyük hasar, tıbbi cihaz ve malzeme eksikliği sebebiyle oldukça kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hastaneler Tehlikede - Son Dakika

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