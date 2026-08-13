Gazze'de Hava Saldırısı: Emniyet Müdürü Öldürüldü - Son Dakika
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Gazze'de Hava Saldırısı: Emniyet Müdürü Öldürüldü

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İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Gazze Emniyet Müdürü Ebu Kemil hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Gazze Emniyet Müdürü Albay Cemal Mahmud Ebu Kemil'in (43), İsrail'in Gazze kentinin güneybatısında aracını hedef aldığı hava saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ebu Kemil'in Gazze kentindeki Reşid Caddesi'nde aracının İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ebu Kemil'in öldürülmesi, "uluslararası hukukun açık ihlali ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil polis teşkilatının kilit isimlerini hedef alarak kaos yaratma ısrarını gösteren tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirildi.

Saldırının, tüm tarafların ateşkes anlaşmasını kalıcı hale getirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, olay "gerekçesiz bir suç" olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca saldırının İsrail'in "arabulucuların çabalarını baltalamayı ve ateşkes girişimlerini engellemeyi kasıtlı olarak hedeflediğini" gösterdiği vurgulandı.

Uluslararası toplum ve arabulucu ülkelerden İsrail'in ihlallerine son verilmesi ve polis teşkilatının hedef alınmasının durdurulması için acil müdahalede bulunmaları istendi.

Gazze'deki Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre Reşid Caddesi'nde aracın hedef alınması sonucu Ebu Kemil'in cenazesi ile 2 yaralı hastaneye getirildi.

İsrail ordusu güneydeki saldırılarına devam ediyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinden bir sağlık kaynağı ise İsrail'e ait insansız hava aracının kentin batısındaki El-Emel Mahallesi'nde elektrikli bisikleti hedef alması sonucu hayatını kaybeden Huzeyfe Kavar'ın cenazesinin ve yaralanan yaşlı bir kişinin hastaneye getirildiğini aktardı.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş gemilerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kıyılarına ateş açtığını ve top mermileriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Hava Saldırısı: Emniyet Müdürü Öldürüldü - Son Dakika

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