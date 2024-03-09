Gazze\'de Havadan Atılan Yardım Kolileri En Az 5 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

ÇEKİM TARİHİ: 8 Mart 2024
Havadan bırakılan yardım kolilerinin çeşitli· görüntüleri·
Filistinli kaynaklar, Cuma günü Gazze'nin kuzeybatısında havadan atılan ve paraşütü açılmayan yardım kolilerinin isabet etmesi sonucu en az beş Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, yardımların profesyonel olmayan ve daha önce görülmemiş bir şekilde Gazze şehrinin kuzeybatı bölgesindeki sakinlerin başlarına ve evlerine atıldığını söyledi.
Daha fazla ayrıntı verilmedi ancak görgü tanıkları Gazze şehri üzerinde uçaklar tarafından bırakılan yardımların paraşütleri düzgün bir şekilde açılmadan serbestçe düştüğünü söyledi.
Öte yandan Hamas yönetimindeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan basın açıklamasında, havadan bırakma operasyonlarının "etkisiz kaldığını ve en uygun yöntem olmadığını" belirterek, özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşanması muhtemel bir kıtlığı önlemek amacıyla bölgeye yardım ulaştırılmasına olanak sağlamak için kara geçişlerinin derhal açılması çağrısında bulundu.
Açıklamada Gazze'deki insanların ciddi gıda, su, ilaç ve barınak sıkıntısı çektiği de belirtildi.
Aralarında Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Hollanda ve ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke yaklaşık bir haftadır Gazze Şeridi'ne gıda yardımı ulaştırmak için ortak operasyonlar yürütüyor.
Yaklaşık 2,35 milyon kişinin yaşadığı kıyı bölgesi, 7 Ekim 2023'ten bu yana zor insani koşullar altında yaşıyor ve uluslararası kuruluşlar kıtlık uyarısında bulunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze şehrinden bildiriyor. (XHTV)
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