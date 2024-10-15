Gazze'de Hayat Mücadelesi: 400 Bin Filistinli Mahsur

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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sıkışıp kalan yüz binlerce Filistinli, 11 gündür İsrail ordusunun yoğun saldırılarının yanı sıra ilaç ve gıda girişine dahi izin verilmeyen sıkı abluka altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de "Hamas'ın gücünü yeniden toplamasını engelleme" iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine yeni saldırılar başlattığını duyurdu.

Filistinliler ise İsrail'in Gazze'nin kuzeyine başlattığı bu yeni saldırılarla bölgedeki yaklaşık 400 bin insanı zorla göç ettirmeye çalıştığını belirtiyor.

Bombalanan bölgelere sivil savunma ekiplerinin girişine izin verilmedi

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından sivil savunma ve sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için bombalanan bölgeye gitmek istedi. Ancak ekipler İsrail ordusunun engeline takıldı. İsrail askerlerinin ekiplerin bölgeye ulaşmasını engellemesi nedeniyle cansız bedenler yine bölgedeki sivil halk tarafından el yordamıyla enkaz altından çıkarıldı.

İsrail ordusu, dün geceden beri Cibaliya Mülteci Kampı'nı şiddetli hava bombardımanı ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail askerleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Faluca bölgesinde Filistinli bir ailenin evine hava saldırısı düzenledikten sonra bölgeyi kuşattı ve yaralıların tahliyesine izin vermedi.

Enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmesine ve yapılan yardım çağrılarına rağmen İsrail askerleri Faluca bölgesine gitmeye çalışan arama kurtarma ekiplerine ateş açtı ve bölgeye ulaşmalarını engelledi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda bazı evler ateşe verildi

Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu bölgesinde ise İsrail askerleri, birçok binayı yerle bir etti ve içinde insanların yaşadığı bazı evleri de ateşe verdi.

AA muhabirine konuşan Filistinli bir güvenlik kaynağı, "İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nın birkaç bölgesinde uzaktan kumandayla varil bombalarını patlatarak can kayıplarının yanı sıra büyük yıkıma neden oldu." dedi.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda benzeri görülmemiş yıkım gerçekleştirdiğini vurgulayan Filistinli kaynak, "İsrail ordusu, kampı yerle bir etmeye çalışıyor. Askerler, halkın yaşadığı yerleşim yerlerinde gece saatlerinde havadan bıraktıkları varil bombalarını sabah uzaktan kumandayla patlatıyor." ifadelerini kullandı.

Yiyecek bulmak için toplanan insanlar hedef alınıyor

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine 11 gündür dayattığı sıkı ablukayla bölgeye yiyecek, içerecek veya hastanelerde elektrik üretimi için kullanılacak yakıt girişine dahi izin vermediğini söyledi.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'na dayattığı sıkı ablukanın yol açtığı açlık nedeniyle yiyecek bulmak umuduyla toplanan Filistinlilere de havadan ateş açıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Tel el-Hava bölgesinde 3 binayı bombaladığı ve saldırı sonrası büyük yıkım oluştuğu bilgisini verdi.

Yetkililer, sivil savunma ekiplerinin 2 Filistinlinin cansız bedenine ulaştığını, 12 kişinin ise hala enkaz altında olduğunu aktardı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen hava saldırısında da 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Yine Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinli mahsur kaldı

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 1,4 milyon Filistinli ikamet ediyordu.

Saldırılarla harabeye çevrilen ve açlığa mahkum edilen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin 1 milyondan fazlası "güvenli olduğu" iddia edilen ancak daha sonra hedef alınan güneye göç etmek zorunda kaldı.

Ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin kuzeyinde halkın bir kısmı ise İsrail saldırıları ve açlığa rağmen topraklarını terk etmedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini boşaltmayı hedeflediği belirtiliyor

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yeniden kara saldırısı başlattı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekti.

Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamle, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldi.

"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulamasına yönelik Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.

Uzmanlar, İsrail'in bu yeni saldırı dalgası ve sözde "tahliye emirleriyle" bölgeyi Filistinlilerden arındırarak işgal altında "askeri bölgeye" çevirmeyi amaçladığını belirtiyor.