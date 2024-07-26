Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiğini bildirdi.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden olan Filistinlilere ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilen açıklamada, bölgedeki halkın gidecek yerinin kalmadığına dikkati çekildi.

Açıklamada, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin aşırı kalabalık okullar, yıkılmış binalar, kumların üzerine kurulmuş derme çatma çadırlar hatta çöp yığınlarının olduğu bölgeler dahil bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze halkının büyük çoğunluğu defalarca zorla yerinden edildi.

Gazze'nin "rutini" haline gelen zorunlu göç nedeniyle başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivil halk zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Filistin Kızılayı, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde tek çadırlık bile yer kalmadığını belirtiyor.