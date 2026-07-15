Gazze'de İHA saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
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Gazze'de İHA saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

15.07.2026 12:46
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İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin güneybatısına düzenlediği İHA saldırısında bir Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişi yaralandı. Sabah ise Deyr el-Belah’ta bir eve yapılan saldırıda bir aileden üç kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin Mahallesi'nde bulunan Şehit Halil el-Vezir Camisi yakınlarında bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda anne, baba ve 6 yaşındaki kızları hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki oğulları ise yaralı kurtulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İHA saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de İHA saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
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