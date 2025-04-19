Gazze'de İlaç Sıkıntısı Tehlike Arttırıyor - Son Dakika
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Gazze'de İlaç Sıkıntısı Tehlike Arttırıyor

İsrail'in kapattığı Gazze'de ilaç yetersizliği, sağlık hizmetlerini aksatıyor ve hastaların hayatını tehdit ediyor.

19.04.2025 11:19
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İsrail'in sınır kapılarını kapattığı Gazze Şeridi'nde yaşanan ilaç sıkıntısı, sağlık hizmetinin aksamasına ve hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 51 bini aşkın Filistinlinin öldüğü, 116 binden fazla kişinin yaralandığı Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı da giderek büyüyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) ifadesiyle 2 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı abluka "şu ana kadar yardım girişinin olmadığı en uzun süre" olarak kayıtlara geçti.

İlaç ve gıda gibi temel gereksinimlerin girmesine izin verilmeyen Gazze'de ilaç depolarındaki stoklar tükenirken bu durum hasta ve yaralılar için ciddi bir tehdit halini aldı.

Sağlık Bakanlığı, bu tehlikeyi göz önüne alarak daha önce defalarca uluslararası topluma Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme tedariki çağrısında bulundu.

Bakanlıktan 15 Nisan'da yapılan açıklamada, ilaç sıkıntısı ve tıbbi malzeme eksikliğinden en çok zarar gören alanlar sıralandı.

Açıklamada, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinden kalp kateterizasyonu ve açık kalp cerrahisinin yüzde 99, anne ve çocuk sağlığının yüzde 51, böbrek ve hemodiyalizin yüzde 45, ortopedi cerrahisinin yüzde 87 ve göz ameliyatlarının yüzde 73 etkilendiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden 16 Nisan'da yapılan açıklamada ise İsrail'in bölgede uyguladığı abluka nedeniyle kitlesel ölümler yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

İlaç sıkıntısı yüzünden acı çekecek hastaların listesi uzun

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Eczaneler İdaresi Müdürü Ala Hillis, ilaç sıkıntısı ve bunun hastalara etkisine ilişkin bilgileri AA muhabiriyle paylaştı.

Temel ilaçların yüzde 37'sinin, tıbbi malzemelerin yüzde 59'unun bulunamadığını ifade eden Hillis, "İlaç sıkıntısı hizmetlerin çoğunu etkiliyor. En çok etkilenen hastalar ise kanser ve kan hastaları oluyor. Onların kullandığı ilaçların yüzde 54'ü bulunmuyor." dedi.

Diyaliz hastalarının kullandığı ilaçlarda yüzde 24, ameliyat ve yoğun bakım hizmetleri için gerekli olanlarda yüzde 23, temel sağlık hizmetlerinde ise yüzde 40'ın üzerinde ilaç sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Hillis, "İlaç ve hizmet olmadığı için acı çekecek olan hastaların listesi çok uzun. Ablukanın devam etmesi durumunda bu liste daha da uzayacak." ifadesini kullandı.

Sağlık hizmeti ve hastaların hayatı tehlikede

Hillis, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının aylık periyotlarla, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Katar Kızılayı ve Kızılhaç gibi sağlık alanında faaliyet gösteren tüm uluslararası kurumlara yaşanan ilaç sıkıntısıyla ilgili rapor sunduğunu dile getirdi.

Bakanlığın, hastanelerdeki sağlık hizmetinin aksamaması için eksik olan ilaç ve tıbbi malzemelerin tedarik edilmesine dönük olarak çağrıda bulunduğunu aktaran Hillis, "Sınır kapılarının yaklaşık 2 ay gibi uzun zamandır kapalı olması nedeniyle bu eksik ilaç listesi uzayacak ve hastalarımız da sürekli olarak acı çekecek." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının, ilaç sıkıntısıyla mücadele için alternatif tedavi yöntemlerine başvurduğunu ama bazı durumlarda bu yöntemleri kullanmanın mümkün olmadığını söyleyen Hillis, şöyle devam etti:

"Bunu sürekli yapmamız yani hastanın ilacını değiştirmemiz mümkün değil. Bu nedenle hastaların hayatı gibi verilen sağlık hizmeti de tehlikede. Hastalarımız, gerçek bir sıkıntı yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. İlaç eksikliği yüzünden hayatlarını kaybedebilirler."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İlaç Sıkıntısı Tehlike Arttırıyor - Son Dakika

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