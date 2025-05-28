Gazze'de İnsani Felaket Derinleşiyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası nedeniyle bölgede insani felaketin derinleştiğini ve 60 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık, 600. gününe giren saldırılar nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in doğrudan hedef aldığı sağlık altyapısının neredeyse tamamen çöktüğünü aktardı.

Açıklamaya göre, Gazze'deki 38 hastaneden 22'si hizmet dışı kaldı. Temel ilaç stoklarının yüzde 47'si, tıbbi sarf malzemelerinin ise yüzde 65'i tükendi. Ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından tedavi için yurt dışına çıkmayı bekleyen 477 hasta yaşamını yitirdi.

Bakanlık, aynı dönemde böbrek yetmezliği hastalarının yüzde 41'inin yeterli tedavi alamadığı için hayatını kaybettiğini belirtti.

Hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 106'yı geçtiği, 104 ameliyathaneden sadece 50'sinin çalıştığı bildirildi. Altyapıya dair bilgiler de paylaşan Bakanlık, 34 oksijen istasyonundan 25'inin tahrip edildiğini, kalan 9 istasyonun ise kısmen çalıştığını duyurdu.

Gazze'deki tüm manyetik rezonans (MR) cihazlarının imha edildiği ve bu hayati teşhis hizmetinin artık sunulamadığı aktarıldı. Hastanelerde bulunan 110 jeneratörden sadece 49'unun çalışır durumda olduğu, bu jeneratörlerin acil bakım ve yakıt takviyesine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

İnsani felaketin derinleştiğini ve 60 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiren Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastaneleri ve sağlık merkezlerini kasıtlı şekilde hedef aldığını, sağlık ekiplerini, hastaları ve yerinden edilmiş sivilleri alıkoyduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında son 24 saatte 28 Filistinli hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 924 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 267 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda 54 bin 84 kişi yaşamını yitirdi,123 bin 308 kişi yaralandı.