Gazze'de İnsani Kriz: Çocuklar Açlıkla Savaş Veriyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, Gazze halkının uzun yıllardır devam eden abluka nedeniyle savunmasız bırakıldığını ve ortalama yaşam süresinin düştüğünü belirterek, "Sonuçlar ortada, çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekir." dedi.

Fowler, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'nde felaket seviyesindeki durumun uzun zamandır devam ettiğini kaydeden Fowler, bunun çok büyük bir insani kriz olduğunu belirtti.

Bu krizi hafifletmeye başlamak için bile çok az şey yapıldığını kaydeden Fowler, şöyle devam etti:

"Bu, tamamen bir nüfusu yeterli gıdadan ve diğer türlü yeterli tedariklerden mahrum bırakmak için politika seçimleriyle ilgili. (En az) 100 çocuğun yetersiz beslenmeden öldüğünün kaydedilmesi, 5 yaş altı 13 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden acı çekmesi gibi durumları görmemiz şaşırtıcı değil. Dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk ampute sayısı Gazze'de. Yaklaşık 4 bin çocuk ampute, 17 bin kimsesiz çocuk var. 18 bin çocuk öldürüldü, 20 bin çocuk yaralandı. Bir milyon çocuk okula gidemiyor. Yani, tüm bu istatistikler sadece bu krizin mağdurlarının sembolü olan çocuklardan bahsediyor."

İsrail yetkililerinin, Gazze'ye giden tüm yardımı tamamen kısıtlama kararı aldığını hatırlatan Fowler, mart başında bu yardımların ulaşmasının tamamen yasaklandığını, mayıs başından bu yana ise inanılmaz zorlu koşullar altında bunların devam ettiğini ancak tamamen yetersiz olduğunu söyledi.

Fowler, "(İsrail'in Gazze'ye kısıtlamaları nedeniyle) Sonuçlar ortada, çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekir ve bu yapılan seçimlerin doğrudan bir sonucu." diye konuştu.

"Yardımlarda küçük bir artış oldu ancak gereken seviyenin yakınından bile geçmiyor"

BM sisteminin, yardımların Gazze'ye büyük ölçekte ulaşmasına izin vermesi için İsrail yetkililerini ikna etmeye çalıştığını ancak istenilen ilerlemenin gerçekleşmediğini kaydeden Fowler, mayısta kurulan ABD-İsrail güdümlü sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın hatalı bir öneri olduğunu, düzgün çalışmadığını ve tarafsız bir yapı olmadığını kaydetti.

Fowler, Gazze İnsani Yardım Vakfının, BM sistemi gibi işlevsel ölçekte yardım yapmadığını bildirerek, "Yardımlarda küçük bir artış oldu ancak gereken seviyenin yakınından bile geçmiyor. Burada temel insani ihtiyaçlardan bahsediyoruz. Günde 500-600 tır gibi bir yardım lazım. Bu rahat yaşamak için değil, hayatta kalmak için. Bu seviyeye savaş boyunca hiçbir noktada ulaşılamadı. Şu anda sahada gördüğümüz insani sonuçlar, insanların başa çıkma mekanizmaları tükendiği için giderek kötüleşmesi hiçbir şekilde şaşırtıcı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle acı çeken 5 yaşın altında 3 bin çocuk olduğuna işaret eden Fowler, çocukların açlıktan ölme dışında, bu durumun uzun vadeli etkisi altında kalma riskiyle de karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Fowler, Gazze'de sağlık sisteminin çok kötü durumda olduğuna işaret ederek, hastane ve sağlık ocaklarının yıkılmış durumda olduğunu söyledi.

"Gazze Şeridi'nde her 3 kişiden 1'i günlerce aç kalıyor"

Çocukların yanı sıra Gazze'deki diğer insanların da risk altında olduğunu ve sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıkları için gerekli tıbbi bakımı alamadıkları bilgisini veren Fowler, şöyle devam etti:

"Yetersiz beslenme, insanları enfeksiyon ve diğer sağlık sorunlarına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Yani her şey bir araya gelerek durumu daha da kötüleştiriyor. Genel olarak Gazze Şeridi'nde her 3 kişiden 1'i günlerce aç kalıyor. Gazze Şehri'nde her 5 çocuktan 1'i yetersiz beslenmeden acı çekiyor. Gazze halkı, uzun yıllardır uygulanan abluka nedeniyle oldukça savunmasız bir konuma düşürüldü. Artık ortalama yaşam süresinin düştüğü bir durumdayız. Sağlık koşullarında geçmişte elde edilen her türlü ilerleme yok oluyor. İşte içinde bulunduğumuz durum bu."

Fowler, Gazze'nin insani yardım görevlileri için de dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu hatırlatarak, Ekim 2023'ten bu yana, görev başındakiler dahil 360 UNRWA çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.