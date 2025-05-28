Gazze'de İnsani Yardım Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Gazze'de İnsani Yardım Krizi Derinleşiyor

28.05.2025 15:37
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BM, Gazze'deki insani yardım durumunu yürek parçalayıcı olarak nitelendiriyor. Durum giderek kötüleşiyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de insani yardım dağıtım noktasını gösteren videoyu yürek parçalayıcı olarak nitelendirdi.

Dujarric salı günü yaptığı açıklamada, "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından kurulan dağıtım noktalarından birini gösteren videoyu izliyoruz. Görüntüler, en hafif tabirle yürek parçalayıcı" ifadelerini kullandı.

GHF, İsrail'in desteklediği ve BM'nin Gazze'deki insani yardım çabasının yerini alması amacıyla tasarlanan bir ABD girişimi. İsrail, BM ve ortaklarının Gazze'ye ulaştırdığı yardımların bir bölümünün Hamas tarafından yönlendirildiğini ve bu yolla Hamas'ın Gazzeliler üzerinde etki kurmasına olanak tanındığını öne sürüyor.

BM uluslararası insani hukuka uygun ve adil bir dağıtım sistemi uygulamaya çalışırken, GHF ise yardımların yalnızca Hamas'la bağlantısı olmayan kişilere ulaşmasını güvence altına almayı hedefliyor.

Sözcü, "Kıtlığı önlemek ve nerede olurlarsa olsunlar tüm sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım operasyonlarının anlamlı bir şekilde arttırılmasının elzem olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz" dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Şeridi'nde devam eden bombardımanların siviller üzerinde korkunç etkiler yarattığını söyledi.

OCHA'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze'deki sağlık yetkilileri son 24 saatte onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, 150'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Ofis pazar gecesi Gazze Şehri'nin doğusundaki Ad Daraj'da yerinden edilmiş insanların barındığı bir okulun vurulduğunu, çıkan yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, cenazelerin çoğunun ciddi şekilde yandığı bildirildi.

Ofis ayrıca saldırılar nedeniyle binlerce insanın yerinden edilmeye devam ettiğini söyledi.

İnsani yardım kuruluşları, Han Yunus'ta yerinden edilen insanların hala açık alanlarda yaşadığını, birçok kişinin bozuk yollarda uzun mesafeler yürüdüğünü ve yiyecek bulamadıkları için fiziksel olarak bitkin ve zayıf düştüğünü bildirdi.

OCHA ve ortakları, 18 Mart'tan bu yana Gazze'de 632.000'den fazla kişinin yeniden evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor. Açıklamada, "İnsanlar, bölgenin son derece küçük alanlarına sıkışmış durumda. Hayatta kalabilecekleri neredeyse hiçbir şeyleri yok" denildi.

Ofis, İsrail'e Gazze'ye yönelik tüm geçiş noktalarının insani yardım ve ticari mal akışı için açılması çağrısını yineledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Sözcü, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Yardım Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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