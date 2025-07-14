Gazze'de İnsani Yardım Merkezine Saldırı

ABD- İsrail güdümündeki tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze'de İsrail ordusuyla işbirliğiyle kurduğu yardım dağıtım merkezinde toplanan Filistinlilere ateş açıldı.

Sosyal medyada, ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım merkezinde toplanan binlerce Filistinlinin bulunduğu alana yoğun biçimde ateş açıldığı görüldü.

Filistinlilerin yardım almak için beklediği bir kum tepesinin bulunduğu alana otomatik silahlarla çok sayıda el ateş açıldığı görüntülere yansıdı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 140 gündür insani yardım girişini engellediği "Gazze'de gıda yardımı altında kurduğu ölüm kapanında Filistinlilere ateş açtığı" belirtildi.

Filistin hükümeti basın ofisi, İsrail'i "aç bıraktığı Filistinlilere karşı gıda yardımını ölümcül bir silah olarak kullanmakla" suçladı.

İsrail ordusundan henüz görüntülere ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 773 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 101 kişinin yaralandığı, 41 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Haaretz gazetesinin 27 Haziran'daki haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri "kasten" öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.

Ortaya çıkan bilgiler üzerine İsrail Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kalarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş, İsrail ordusu da olayın soruşturulduğunu duyurmuştu.