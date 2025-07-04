Gazze'de İnsani Yardım Noktalarında Ölüm İddiaları - Son Dakika
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Gazze'de İnsani Yardım Noktalarında Ölüm İddiaları

04.07.2025 17:21
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BM, Gazze'deki insani yardım merkezleri yakınında 613 kişinin öldüğünü, 509'unun GHF çevresinde olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaklaşık bir aylık sürede Gazze'de insani yardım merkezleri yakınlarında 613 kişinin öldürüldüğünü, ölümlerin 509'unun ABD- İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) çevresinde gerçekleştiğini bildirdi.

Shamdasani, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı, bazı verileri paylaştı.

Gazze'de insani yardım dağıtım noktaları yakınlarında bir ayda 613 kişinin öldürüldüğünü bildiren Shamdasani, bunlardan 509'unun ABD-İsrail güdümlü GHF çevresinde olduğunu ifade etti.

Söz konusu ölümlere ilişkin hedef göstermeyen Shamdasani, "Ancak İsrail ordusunun, GHF tarafından işletilen dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan Filistinlileri bombaladığı ve ateş açtığı açık." ifadesini kullandı.

Shamdasani, ayrıca bölgedeki olaylara dair bilgilerin gelmeye devam ettiğini belirterek bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Yardım noktalarında ateş açılıyor

Sözde yardım dağıtım merkezi Gazze İnsani Yardım Vakfında bir süre çalışan eski güvenlik görevlisi, meslektaşlarının hiçbir tehdit oluşturmayan ve gıda yardımı için bekleyen aç Filistinlilere nedensiz yere defalarca ateş açtığına tanık olduğunu söylemişti.

Associated Press haber ajansının elde ettiği görüntüler ve konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerin ifadeleri de insani yardım dağıtım merkezlerinde sıra bekleyen Gazzelilere yardım dağıtım çalışanları tarafından ateş edildiğini ortaya koymuştu.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği, İsrail'in desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı, 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Yardım Noktalarında Ölüm İddiaları - Son Dakika

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