Gazze\'de İsrail Bombardımanında 80 Filistinli Öldü

GAZZE, 4 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılarda en az 80 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kişilerden 37'sinin, ABD destekli yardım dağıtım merkezleri yakınındayken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Mustafa Hafız Okulu'nu füzeyle hedef aldığını bildirdi.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, okula düzenlenen saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Sözcü, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye ve Beyt Lahya kasabalarında sivillerin toplandığı iki noktayı vurması sonucu aralarında bir kadının da bulunduğu 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Basal ayrıca, Tuffah ve Zeytun mahallelerindeki evler ile Filistinlilerin toplandığı noktaları hedef alan hava saldırılarında, aralarında bir kadının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hamas'a bağlı Mahkumlar Bilgilendirme Ofisi yaptığı basın açıklamasında, Batı Şeria'dan sahil bölgesine sürgün edilen ve serbest bırakılan 3 mahkumun İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti.

Şifa Hastanesi, Gazze Şeridi'nin iç kesimlerindeki Netzarim kavşağında bulunan ABD destekli yardım dağıtım merkezi yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 25 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Nasır Hastanesi de Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında en az 24 kişinin öldüğünü, ölenlerden 5'inin yardım bekleyen siviller olduğunu bildirdi.

Kızıl Haç Hastanesi ise Refah'ın kuzeyindeki Şakuş bölgesinde ABD destekli yardım merkezi yakınlarında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 7 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, 18 Mart'ta Gazze'deki askeri operasyonlarını yeniden başlatmıştı. Gazze'deki sağlık yetkilerinin perşembe günü açıkladığı son verilere göre, İsrail'in yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 6.572 Filistinli hayatını kaybetti, 23.132 kişi ise yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 57.130'a, yaralı sayısı ise 135.173'e yükseldi.