Gazze'de İsrail Bombası: 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Bombası: 3 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

30.09.2024 19:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Mezher" ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun bombaladığı evden 3 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da "es-Sahar" ailesine ait evi bombaladığı kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin evde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 615 Filistinli öldü, 96 bin 359 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 719 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Bombası: 3 Filistinli Öldü - Son Dakika

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