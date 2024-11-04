Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: 10 Ölü

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(ANKARA) - Filistinli sağlık yetkilileri, bugün Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan İsrail hava saldırıları sonucunda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli yetkililerin günde sadece yardım taşıyan 30 kamyonun Gazze'ye girmesine izin verdiğini ve yardımların "uzun zamandır en düşük seviyeye" indiğini bildirdi.

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde iki eve düzenlenen saldırıda yedi kişinin öldüğünü aktarırken, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat kampında bir eve düzenlenen saldırıda ise üç kişi hayatını kaybettiğini bildirdi. Hava saldırıları sonucu biçok kişinin yaralandığını söyleyen yetkililer, İsrail ordusunun günün erken saatlerinde Nuseyrat kampının kuzeydoğusuna tanklar gönderdiğini belirtti.

İsrail, 5 Ekim 2024'te Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahya'ya tanklar konuşlandırarak Hamas'ın yeniden toparlanmasını engellemeyi amaçladığını söylemişti. Filistinli sağlık yetkilileri, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Filistin'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 43 bin 374 kişinin öldüğünü, 102 bin 261 kişinin de yaralandığını bildirdi.

UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini, İsrailli yetkililerin günde sadece yardım taşıyan 30 kamyonun Gazze'ye girmesine izin verdiğini ve yardımların "uzun zamandır en düşük seviyeye" indiğini bildirdi.

Lazzarini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bunun 7 Ekim 2023'te savaş başlamadan önce Gazze'ye giren ticari ve insani yardım malzemelerinin yalnızca yüzde 6'sına denk geldiğini ifade etti. Lazzarini, bu seviyenin "birçoğu açlık çeken, hasta ve çaresiz durumda olan" 2 milyondan fazla insanın ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz olduğu uyarısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1967'den bu yana faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilişkilerini düzenleyen anlaşmayı iptal ettiğini bugün Birleşmiş Milletler'e resmen bildirdiğini açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanıı (ICJ), mart ayında yasal olarak bağlayıcı olan İsrail'in Gazze'ye yardım girişine izin vermek üzere daha fazla kara yolu geçişi açmasına karar vermişti. Söz konusu önlemler, Güney Afrika tarafından İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan ve devam eden davanın bir parçası olarak talep edilmişti.