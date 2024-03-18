Filistin, İsrail'i Gazze'de açlığı silah olarak kullanmakla suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin, İsrail'i Gazze'de açlığı silah olarak kullanmakla suçladı

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 aydan uzun süredir sürdürdüğü savaşta açlığı bir silah olarak kullanmasını kınadı. Birleşmiş Milletler yetkilileri ise Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunarak acil eylem çağrısında bulunmuştu.

18.03.2024 12:48  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE, 18 Mart (Xinhua) -- Gazze'de yardım malzemesi almak için bekleyen insanlar, 17 Mart 2024.

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'i, Gazze Şeridi'nde 5 aydan uzun süredir sürdürdüğü savaşta açlığı bir silah olarak kullanmasından dolayı kınadı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri 27 Şubat'ta Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi'nde her an kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarmış, Filistin topraklarında insani felaketin önlenmesi için acil eylem çağrısında bulunmuştu.(Fotoğraf: Mohammed Ali/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Ekonomi Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'i Gazze'de açlığı silah olarak kullanmakla suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi
    13:28 Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

    Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

  • Aydın'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Gerçekleştirildi
    13:27 Aydın'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Gerçekleştirildi

    Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.

  • Kırıkkale Bahşılı'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi
    13:27 Kırıkkale Bahşılı'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

    Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.

  • Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi
    13:26 Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

    Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

  • Düzce Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor
    13:25 Düzce Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor

    Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Şair Dursun Ali Erzincalı ve Sanatçı Umut Mürare'nin performanslarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

  • Sakarya'da Yamaç Paraşütü Tutkunları Sezonu Açtı
    13:24 Sakarya'da Yamaç Paraşütü Tutkunları Sezonu Açtı

    Sakarya'da bulunan Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde sezonun açılmasıyla yamaç paraşütü tutkunları semada süzülme fırsatı buldu. Şehir ve doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşayan spor severler, Kırantepe'nin uygun eğimi ve yakınlığı sayesinde adrenalin dolu anlar yaşıyor. Kırantepe, başlangıç eğitimi alan kursiyerlere ve deneyimli pilotlarla uçmak isteyen ziyaretçilere de imkan sunuyor. Yamaç paraşütü yapanlar, bu sporun tehlikeli olmadığını ve keyifli bir aktivite olduğunu belirtiyor.

  • Eskişehir'de freni boşalan araç evin camına çarptı
    13:24 Eskişehir'de freni boşalan araç evin camına çarptı

    Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin kattaki dairesinin balkon pencerelerine çarparak durabildi. Araç, evin içine girmeden dururken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayı incelemek için başlatıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'den dersler alacağız
    13:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'den dersler alacağız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Çanakkale Zaferi'nin yüzüncü yılında, Erdoğan, Çanakkale'de yazılan destanın Türkiye'nin geleceği için önemli dersler içerdiğine inandığını belirtti.

  • Canan Kaftancıoğlu, yalan haberleri yapanlar hakkında yasal süreç başlatacak
    13:23 Canan Kaftancıoğlu, yalan haberleri yapanlar hakkında yasal süreç başlatacak

    CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili çıkan yalan haberler hakkında açıklama yaparak, yasal süreç başlatılacağını duyurdu.


11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
12:56 Kadıköy’de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı Kadıköy'de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:04 Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:41 1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı +1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 13:25:49. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin, İsrail'i Gazze'de açlığı silah olarak kullanmakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement