Gazze'de İsrail Saldırıları: 13 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 13 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş kişilere düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

16.11.2024 16:47
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadır ile bazı noktaları bombalaması sonucu 2'si çocuk 13 Filistinli öldü, birkaç kişi yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre bir çocuğun öldüğü, birkaç kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Sağlık ekiplerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan Hırbet el-Ades bölgesinde İsrail saldırılarının ardından 2 Filistinlinin naaşına ulaştığı ifade edilen açıklamada, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 3 kişinin daha naaşına ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra kentinde İsrail ordusunun bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ise 1 kişinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı ifade edilerek, Mevasi bölgesinde daha önce saldırıda yaralanan bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 13 Filistinli Öldü - Son Dakika

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