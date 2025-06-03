Gazze'de İsrail Saldırıları: 24 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

03.06.2025 15:39
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli, aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların olduğu 24 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlar ile evlere saldırılar düzenledi.

Saldırılarda ikisi çocuk, 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinlilerin kaldığı çadır da İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğusu ile kuzeydeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırılar sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki Rimal Mahallesi'nde yer alan Filistin Bankası binasının hedef alındığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bombalı saldırıda ise biri çocuk 2 Filistinli öldü.

İsrail'in, Cibaliya ve Gazze kentinin doğusu başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim alanlarını hedef alan yoğun saldırıları, artarak devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri, sabah saatlerinde hedef alması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 24 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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