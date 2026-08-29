İsrail Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kudüs Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail'in, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde kurye şirketine ait bir elektrikli bisikleti hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden kişinin hastaneye ağır derecede yaralı olarak getirildiği ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Deyr el-Belah kentinin doğusundaki tarım arazilerinde çalışan çiftçilere ateş açması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Şehitler Aksa Hastanesi'ndeki bir ilaç deposunun İsrail'e ait insansız hava aracıyla vurulması sonucu 3 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırı nedeniyle depoda meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail Ağustos ayında hastaneye ait ilaç depolarını daha önce de hedef almıştı.

Söz konusu saldırılar, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından sürekli ihlal edildiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 Ağustos'ta Fox News'e verdiği mülakatta İsrail'e yönelttiği "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiği" çağrısına rağmen devam etmesi dikkati çekiyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ihlalleri sebebiyle 1313 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 361 kişi yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren yıkım ve saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 449'a, yaralı sayısı ise 174 bin 472'ye ulaştı.