Gazze'de İsrail Saldırıları: 30 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin kentin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 11 kişinin naaşları ve 7 yaralı hastaneye ulaştırıldı.

Gazze'nin kuzeyinde El-Kerame bölgesinde Ahmed Yasin Caddesi'nde Ebu İyade ve Ebu Matar ailelerinin kaldığı Ebu Nadi ailesine ait ev bombalandı. Saldırı 5 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

İsrail kentin batısındaki Sudaniye bölgesinde yardım bekleyen sivillere ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Kentin doğusundaki Yafa bölgesi ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın Ebu Şarh bölgesinde düzenlenen saldırılarda da 5 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Netzarim Koridorunun güneyinde yer alan Salahaddin Caddesi'nde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 16'sı ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılar ve cansız bedenler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ta bulunan Avde Hastanesine nakledildi.

Durumu kritik olduğu belirtilen 16 yaralı başka hastanelere sevk edildi.

Deyr Belah Mülteci Kampı'ndaki bir evin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlileri hedef alan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un güneyinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Refah'ın batısında yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.