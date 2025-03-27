Gazze'de İsrail Saldırıları: 38 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 38 Ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'de düzenlediği saldırılarda toplam 38 Filistinliyi öldürdü.

27.03.2025 22:22
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İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybederken, bugün düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 38'e çıktı.

AA muhabirinin sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarından edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı yerlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki "En-Nefak Caddesi" üzerinde sivilleri hedef aldı.

Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybederken, çoğu ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısı ve topçu bombardımanı sonucu biri kız çocuğu olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılarda da 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Söz konusu 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabahtan bu yana düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 38 Ölü - Son Dakika

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