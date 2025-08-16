Gazze'de İsrail Saldırıları: 46 Filistinli Öldü - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırıları: 46 Filistinli Öldü

16.08.2025 10:22
İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında en az 46 Filistinli yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 61.827.

GAZZE, 16 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in cuma günü Gazze genelinde düzenlediği saldırılarda en az 46 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Gazze'nin batısındaki Rimal mahallesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alan İsrail hava saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Basal, Gazze'nin doğusundaki Derac mahallesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula yönelik hava saldırısında ise 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sözcü ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah'ın kuzeyinde, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Netzarim kavşağında ve kuzeydeki Zikim Sınır Kapısı'nda yer alan yardım dağıtım merkezlerinin önünde yiyecek almayı bekleyen biri kadın, 2'si çocuk en az 24 kişinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Basal, Gazze'nin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde Filistinlilerin toplandığı alanlar ile bir evin hedef alındığı bombardımanda ise bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sözcü, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan El-Aksa Hastanesi'nin poliklinik binasının çatısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırın hava saldırısıyla vurulduğunu ve iki kişinin öldüğünü bildirdi.

Basal, Gazze'nin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan başka bir hava saldırısında ise bir bebek de dahil olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 10.300 Filistinli hayatını kaybederken, 43.234 kişi de yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 61.827'ye, yaralı sayısı ise 155.275'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

