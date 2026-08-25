Gazze'de İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları Artıyor

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İsrail'in Deyr el-Belah'a düzenlediği hava saldırısında yerleşim ve çadırlar yıkıldı; Filistinliler ağır zarar gördü.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir yerleşim bölgesi büyük ölçüde yıkılırken saldırıda, defalarca yerinden edildikten sonra düğün hazırlığı yapan Filistinli bir gencin kaldığı çadır da hedef alındı.

İsrail ordusu, çeşitli bahanelerle Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını son günlerde yoğunlaştırmış durumda.

Bu saldırılarda Gazze'de çok sayıda Filistinli yerinden olurken, bölgedeki altyapılarda da hasar oluştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta bir bölgeye hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı bölgede ağır yıkıma yol açarken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çocuklara yönelik besin takviyelerinin bulunduğu deposu da enkaza döndü.

"Çadırım gitti, bütün eşyalarım gitti"

Artan saldırılar nedeniyle daha önce defalarca yerinden olan Filistinliler, İsrail'in bu bombardımanları nedeniyle ellerindeki birkaç eşyalarını da kaybediyor.

Saldırıda çadırını ve eşyalarını kaybeden Filistinli anne Selva Berhume, yaşadıklarını gözyaşları içinde AA muhabirine anlattı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan çocuklarıyla güvenlik arayışıyla orta kesime göç etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Gazze'de güvenli yer olmadığına vurgu yapan Berhume, "Ben ilk defa güneye göç ettim. Çocuklarımla güvenli yaşayacağımız bir yer bulmaya geldik. Burada da güvenlik yok." dedi.

Kendilerine ateşkes olduğu söylendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade eden Berhume, "Savaşın durduğunu, ateşkes olduğunu söylediler. Hiç ateşkes olmadı." diye konuştu.

İsrail saldırısında çadırının ve bütün eşyalarının yok olduğunu anlatan Berhume, "Çadırım gitti, bütün eşyalarım gitti. Ne bir bardak kaldı ne yiyebileceğimiz ne de içebileceğimiz bir şey. Ne eşya kaldı ne yatak ne çadır." ifadelerini kullandı.

"Ne yemek istiyoruz ne de su istiyoruz, biz güvenlik istiyoruz"

Yaşadığı yıkımı deprem şeklinde niteleyen Berhume, "Saldırılardaki yıkım deprem gibi. Hiçbir şey kalmadı." dedi.

Filistinli anne, bölgeye yardım ulaşmadığını ifade ederek, eşinin çalışamadığını çocuklarıyla birlikte ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.

Oğlunun evlilik hazırlıkları için biriktirdiği eşyaların da saldırıda yok olduğunu aktaran Berhume, "Oğlum evlenecekti, yaptığımız hazırlıkların hepsi gitti, hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Filistinli anne yaşadıkları koşullarda önceliklerinin güvenlik olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin kuzeyinden 20 kez yerinden edildi

Gazze'nin kuzeyinden defalarca yerinden edilmek zorunda kaldığını anlatan Berhume, Deyr el-Belah'ın güneyine sığınmalarının 20'nci zorunlu göçleri olduğunu söyledi.

Daha önce Kemal Advan Hastanesi çevresi, El-Fahura ve Yemen es-Said bölgelerine sığındığını anlatan Berhume, her seferinde geride eşyalarını ve yaşam alanını bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Berhume, Yemen es-Said bölgesinde de saldırıya uğradığını anlatarak "Yemen es-Said'de vuruldum. Bana 20 dikiş atıldı, baştan sona şarapnel parçaları aldım." dedi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 431 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 437 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

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