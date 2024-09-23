GAZZE, 23 Eylül (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleşen İsrail saldırısının ardından Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okulu terk eden yerlerinden edilmiş Filistinliler, 22 Eylül 2024.
Gazze'deki sağlık yetkilileri Pazar günü yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 41.431'e yükseldiğini söyledi. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 41.431 - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?