Gazze'de İsrail saldırıları sonucu her gün 37 çocuk annesini kaybediyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırıları sonucu her gün 37 çocuk annesini kaybediyor

Gazze\'de İsrail saldırıları sonucu her gün 37 çocuk annesini kaybediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün 37 çocuğun annesini kaybettiğini duyurdu. UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşın kadınlara yönelik bir savaş olduğu vurgulandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, her gün 37 çocuğun annesini kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, şartların dehşet verici olduğu ve 155 binden fazla hamile veya emziren kadının su ve hijyen malzemelerine kısıtlı bir şekilde erişim sağladığı belirtildi.

03.05.2024 14:57
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün 37 çocuğun annesini kaybettiğini duyurdu.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırıları sonucu her gün 37 çocuk annesini kaybediyor - Son Dakika

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