Gazze\'de İsrail saldırıları sonucu ölenlerin cenazeleri mezarlıklara defnediliyor

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Gazze Şeridi'nin kuzey kesimlerindeki Filistinliler, İsrail güçlerinin bölgeden kısmen çekilmesinin ardından daha önce evlerin veya sığınma merkezlerinin bahçelerinde toprağa vermek zorunda kaldıkları yakınlarının naaşlarını çıkararak kent mezarlıklarına defnediyorlar.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te yoğun hava saldırıları başlatan İsrail ordusu, 27 Ekim'de bölgeyi karadan işgal etmeye başladı.

Gazze'ye karadan giren ve bölgede hareket eden her şeyi vuran İsrail güçleri, Filistinlilerin öldürülen yakınlarını mezarlıklara defnetmelerine bile izin vermedi.

Yaklaşık 5 aydır İsrail'in karadan, havadan ve denizden devam eden yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze halkı, cenazelerini evlerin veya sığınma merkezi olarak kullanılan hastane ve okulların bahçesine gömmek zorunda kalıyor.

İsrail güçlerinin Gazze kenti ve kuzey bölgesinden kısmen çekilmesinin ardından, öldürülen yakınlarını kent mezarlığına defnetmek isteyen Filistinliler, geçici mezarları bulup açmak zorunda kalıyorlar.

Mezarlıklarda yer yok

Gazze kentinde Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğu Mezarlığı, El-Faluca Mezarlığı ve Batı Mezarlığı olmak üzere 3 mezarlık bulunuyor.

İsrail ordusunun bölgeden kısmen çekilmesinin ardından cenazelerini Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Faluca Mezarlığı'na defnetmek isteyen Gazze halkı, aylardır devam eden katliamda öldürülen binlerce insan için mezarlıkta yer bulamıyor.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabiri Enes eş-Şerif, öldürülen babası Cemal Şerif'in cenazesini Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki geçici mezardan alarak Faluca Mezarlığı'nda ikinci defa toprağa verdi.

AA muhabirine konuşan Enes Şerif'in kardeşi Ebu İyad Şerif, babasının 2 ay önce İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evlerine düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusunun o günlerde Cibaliya Mülteci Kampı'nı kuşatma altında tutması sebebiyle babasının cenazesini bir okul bahçesine gömmek zorunda kaldıklarını belirten Şerif, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyine karadan girdiği günlerde şehit düşenlerin çoğu sığınma merkezlerinin bahçesine, sokaklara ve parklara geçici olarak defnedildi. Bugün şehitlerin naaşlarını çıkarmak için mezarları açtığımızda yara ve acılarımız tazelendi. İsrail işgalinin 75 yıldan beri yaptığı şey; kan dökmek, yıkım yapmak, yerinden etmek ve hem yaşayanlarla hem de ölenlerle savaşmaktır."

Şerif, ölülerin sığınma merkezlerinin bahçesi, sokak ve yol kenarlarında toprağa verilmesinin kabul edilemez bir şey olduğunu ifade etti.

Yakınlarının cenazesini Gazze kentindeki Doğu Mezarlığı'na defnetmek isteyen Filistinliler ise mezarlığın İsrail sınırına yakın konumda olması nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

Bu nedenle cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda kalan Gazze halkı, İsrail'in devam eden saldırıları ve her geçen gün artan ölü sayısı sebebiyle mezarlıklarda yer bulamıyor.

Şifa Hastanesi yerleşkesine gömülen cenazeler çıkarılıyor

İsrail ordusunun çekildiği Gazze kentinin birçok noktasında insanların yakınlarının cenazelerini geçici mezarlardan çıkarmak için kazı yaptığı görülüyor.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlilerden 34 yaşındaki Hasan Ahmed, birçok kişinin Şifa Hastanesi yerleşkesine geçici olarak gömülen yakınlarını çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ordusunun çekilmesi üzerine insanlar, yakınlarının cenazelerini kent mezarlıklarında toprağa vermek üzere geçici mezarları açmakla acılarını tekrar yaşamaya başladı. Bugün şehitleri mezarlıklarda toprağa verme fırsatı doğdu ancak çoğu aile hala enkaz altındaki yakınlarının naaşına ulaşmaya çalışıyor."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun aylardan beri vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 7 bin Filistinli halen enkaz altından çıkarılamadı.