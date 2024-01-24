Gazze\'de İsrail saldırıları sonucu ölenlerin rastgele gömülmesi salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail saldırılarında öldürülenlerin yaşam alanlarının yakınında rastgele gömüldüğünü belirterek, bu nedenle bölgede salgın hastalıkların yayılmasından endişe ediyor.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, mezarların hijyen kurallarına ve usule uygun şekilde oluşturulmadığını, bunun da yakın zamanda salgın hastalıkların habercisi olacağını ifade ediyor.

Filistinli Raid Dayfullah, Gazze'de bireysel ya da toplu olarak rastgele mezarlar açmanın sıradan durum haline geldiğini söyledi.

"Cenazeler, sokaklara, sığınma merkezlerine, caddelere defnediliyor. Çünkü insanlar mezarlıklara gidemiyor. İnsanlar, İsrail askerlerinin hedefi olmaktan korktukları için fazla hareket edemiyorlar." diyen Dayfullah, onun dışında İsrail'in mezarlıkları da kazdığını ve tahrip ettiğini kaydetti.

Dayfullah, Gazze'de güvenli hiçbir yerin olmadığını, kadın, çocuk, yaşlı herkesin hedef alındığını vurguladı.

"Burada hayat yok"

Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Yemen es-Said Hastanesinin bahçesindeki babasının kabri başında oturan Seha Nasir de "Babam sığınma merkezi ve sözde güvenli olarak belirlenen bir okuldayken üzerine bir füze isabet etti ve orada şehit oldu. Halbuki, Beyt Hanun beldesindeki evini terk ederek sığınma merkezine gelmişti. İsrail babamı güvenli yerde hedef alarak öldürdü." diye konuştu.

Babasının naaşını, İsrail'in yoğun bombardımanı ve devamlı olarak sivilleri hedef alması nedeniyle mezarlığa götüremediklerini aktaran Nasir, hastane dışında onu defnedecek bir yer bulamadıklarını anlattı.

Nasir Gazze'nin kuzeyindeki yaşamla ilgili olarak da "Özellikle yiyecek, içecek, sıcak veya güvenli yer eksikliği nedeniyle kuzeyde yaşam biçimi yok. Biz de öldük ama hayatta kalarak kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın hastalıkların yayılması

Yemen es-Said Hastanesinden yerinden edilen kişiler de ölülerin gelişigüzel ve sağlık standartlarına uygun olmayan şekilde defnedilmesi nedeniyle bölgede salgın hastalıkların yayılmasından korktuklarını dile getirdi.

Filistinliler, sağlık ve yaşam koşullarının çok kötü olduğunu, gelişigüzel defnedilen cesetlerin çürümesiyle durumun daha da kötüleşeceğinden endişe edildiğini söyledi.

Temizlik için gerekli su sıkıntısının yanı sıra kişisel hijyen malzemelerinin de bulunmaması nedeniyle bölgede kötü kokuların yayıldığını belirten Gazzeliler, yıkılan evlerin enkazı altında kayıp cesetlerin varlığı nedeniyle bu salgınların yayılması ihtimalinin arttığını ifade etti.

Filistinliler, gıda eksikliği nedeniyle hastalıklara yakalanma ve yayılma olasılığının arttığını vurgulayarak, bunun da Gazze merkezi ve kuzey kentlerinde yaşayanların bağışıklıklarının zayıflamasına neden olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kurumlar, İsrail saldırılarının devam etmesi, insani yardım ve sağlık malzemelerine erişimin kısıtlanması nedeniyle salgın hastalıkların Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yayılma olasılığı konusunda defalarca uyarmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da daha önce "Gazze'de bağırsak hastalıklarının öncekine göre 4 kat, cilt hastalıklarının ise 3 kat daha fazla arttığı" ikazında bulunmuştu.

UNRWA, hepatit türlerinin yanı sıra kolera gibi salgın hastalıkların da bölgede yayıldığına ilişkin bazı raporların olduğunu doğrulamıştı.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, dün BBC'ye yaptığı açıklamada, UNRWA'nın Filistin bölgesindeki okullarından birinde hepatit A salgınına tanık olunduğunu aktarmıştı.