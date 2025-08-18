Gazze'de İsrail Saldırılarında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 18 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze kentindeki Baptist Hastanesi yakınlarına düzenlediği topçu saldırısında 7 kişinin, kentin güneydoğusundaki Zeytun mahallesindeki bir eve yönelik topçu saldırısındaysa en az 1 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Basal, İsrail'in Han Yunus'un batısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadıra yönelik hava saldırısında da 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Basal'ın verdiği bilgilere göre İsrail'in Han Yunus'un çeşitli bölgelerine düzenlendiği hava saldırılarında 12 Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine yönelik iki ayrı hava saldırısındaysa 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde ise İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle yardım bekleyen en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü verdiği bilgiye göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun askeri harekattan bu yana en az 10.400 Filistinli hayatını kaybetti ve 43.845 kişi de yaralandı. Böylece çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 61.944'e, yaralı sayısı ise 155.886'ya ulaştı.

Öte yandan Gazze sağlık yetkilileri, Gazze'deki hastanelerde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 110'u çocuk olmak üzere 258'e çıktı.