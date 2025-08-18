Gazze'de İsrail Saldırılarında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de İsrail Saldırılarında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti

18.08.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinli hayatını kaybetti, ölü sayısı artıyor.

GAZZE, 18 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze kentindeki Baptist Hastanesi yakınlarına düzenlediği topçu saldırısında 7 kişinin, kentin güneydoğusundaki Zeytun mahallesindeki bir eve yönelik topçu saldırısındaysa en az 1 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Basal, İsrail'in Han Yunus'un batısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadıra yönelik hava saldırısında da 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Basal'ın verdiği bilgilere göre İsrail'in Han Yunus'un çeşitli bölgelerine düzenlendiği hava saldırılarında 12 Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine yönelik iki ayrı hava saldırısındaysa 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde ise İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle yardım bekleyen en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü verdiği bilgiye göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun askeri harekattan bu yana en az 10.400 Filistinli hayatını kaybetti ve 43.845 kişi de yaralandı. Böylece çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 61.944'e, yaralı sayısı ise 155.886'ya ulaştı.

Öte yandan Gazze sağlık yetkilileri, Gazze'deki hastanelerde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 110'u çocuk olmak üzere 258'e çıktı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırılarında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:43:29. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Saldırılarında 42 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.