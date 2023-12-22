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Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 98'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 98'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, son ölen gazeteci Ala Ebu Muammer'in nerede ve nasıl öldüğü bilgisi paylaşılmadı.

Gazze\'de İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 98\'e yükseldi
22.12.2023 - 00:57,
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ala Ebu Muammer isimli gazetecinin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği ve böylece 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Ebu Muammer'in nerede ve nasıl öldüğü bilgisi paylaşılmadı.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 98'e yükseldi - Son Dakika
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