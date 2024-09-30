Gazze\'de İsrail Saldırısı: 12 Ölü

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- İsrail'den Gazze Şeridi'nde birçok noktaya saldırı: 12 ölü

GAZZE - İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde birden çok noktaya düzenlediği saldırılarda aralarında gazeteci Wafa Al Udaini'nin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'da saldırılarını yoğunlaştırırken, Gazze Şeridi'nde de katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği saldırılarda aralarında gazeteci Wafa Al Udaini'nin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Filistin sağlık yetkilileri, "İsrail, Al Udaini'nin Deir el-Balah'daki evini füzeyle vurdu" ifadelerini kullanırken, Filistinli gazetecinin eşi ve çocuklarının da aynı saldırıda öldüğünü aktardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Wafa Al Udaini'nin ölümü ile beraber 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail saldırıları sırasında öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısının 174'e yükseldiği aktarıldı.