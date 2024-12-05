Gazze'de İsrail Saldırısı: 18 Filistinli Öldü

Güncel

GAZZE, 5 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr El Balah kentinde İsrail ordusu tarafından yıkılan bir evin enkazının üzerinde duran bir çocuk, 4 Aralık 2024.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in çarşamba günü Gazze'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarcasının da yaralandığını söyledi.

İsrail'in Deyr El Balah kentinde iki evi hedef alan hava saldırılarında üç Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. (Fotoğraf: Marwan Dawood/Xinhua)