Gazze'de İsrail Saldırısı: 36 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırısı: 36 Filistinli Hayatını Kaybetti

20.08.2025 16:29
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 36 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 36 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır ve evlerin yanı sıra insani yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan hava saldırısında, biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef aldı. Saldırıda karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi yakınlarında yer alan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezle beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Zeytun ve Sabra mahallelerine saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir ev bombalandı, 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı vakıf binasını hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ne yönelik hava ve topçu bombardımanı sonrasında yüksek patlama sesleri işitildi; yükselen yoğun duman bulutları görüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürüyor.

Nusayrat Mülteci Kampına saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun helikopterle mülteci kampındaki bir daireyi bombaladığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Nusayrat Kampının batısında ise Filistinlilere ait bir ev bombalandı, biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kamptaki fırın yakınlarında yer alan evin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Güney bölgelerine düzenlenen saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli aileye ait bir evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde bulunan Hilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır insansız hava aracıyla hedef alındı; 12 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
