Gazze'de İsrail Saldırısı: 4 Filistinli Öldü

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GAZZE, 10 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin pazar günü Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde düzenlediği iki ayrı saldırıda aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında "3 Filistinli Gazze Şehri'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınlarında evlerine dönerken İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Cenazeleri Baptist Hastanesi'ne nakledildi" denildi.

Bir diğer saldırıda, Mahna ailesinden yaşlı bir kadının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus yakınlarındaki El-Karara kasabasının doğusunda İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Saldırılar, İsrail güçlerinin Gazze'yi kuzeyden güneye ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin ardından gerçekleşti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 48.189'a yükseldiğini, 111.640 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yetkililer, son 24 saat içinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını, ölenlerden 7'sinin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarıldığını açıkladı.

Yetkililer, devam eden bombardıman nedeniyle ulaşılması zor bölgelerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin enkaz altında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Pazar günü sağlık yetkilileri Filistin halkını kan bağışında bulunmaya çağırarak 15 aylık savaşın ardından kan stoklarının tamamen tükendiği uyarısında bulundu.

Açıklamada "Kan bankamız boş ve hayat kurtarmak için acil bağışa ihtiyacımız var" denildi.