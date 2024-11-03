Gazze'de İsrail Saldırısı: 42 Ölü

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GAZZE, 3 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik hava ve topçu bombardımanında en az 42 Filistinli hayatını kaybederken, 150'den fazla Filistinli de yaralandı.

Filistinli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Cuma sabahından bu yana Nuseyrat'taki yerleşim yerlerini uçak ve top mermileriyle bombaladığını belirtti.

Gazze hükümeti medya ofisi, saldırıları "çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması" diye niteleyerek kınadı ve uluslararası toplumu, Gazze'deki sivillere yönelik bu eylemleri durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.