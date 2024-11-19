Gazze'de İsrail Saldırısında 50 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırısında 50 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze\'de İsrail Saldırısında 50 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki bombardımanında en az 50 Filistinli hayatını kaybetti, sağlık durumu kötüleşiyor.

19.11.2024 09:32
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GAZZE, 19 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi genelinde düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 50 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, yaptığı basın açıklamasında İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya ve Cibaliye'deki konutları ve yerinden edilmiş insanların kaldığı barınma yerlerini, iç kesimlerdeki Nuseyrat kampını ve güneydeki Han Yunus ve Refah şehirlerini bombaladığını belirtti.

Açıklamada, "İsrail'in devam eden bombardıman ve saldırılarının", Gazze'nin kuzeyinde teşkilatın çalışmalarının durmasına neden olarak binlerce Filistinliyi insani müdahale, tıbbi bakım ve yardımdan mahrum bıraktığı ifade edildi.

Filistin Kızılayı basın yetkililerinden Raed el-Namas da Gazze'de basına yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme ve personel eksikliği nedeniyle kuzeydeki sağlık sisteminin giderek daha da kötüleştiğini söyledi.

El-Namas, bölgede asgari düzeyde sağlık hizmeti sağlanabildiğini ve bölgedeki 12.000 yaralının Gazze Şeridi'nin dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43.922'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırısında 50 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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