Gazze'de İsrail saldırısında biri çocuk 4 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırısında biri çocuk 4 Filistinli yaralandı

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İsrail savaş uçağı, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda biri kız çocuğu 4 Filistinliyi yaraladı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybının 73 bin 651'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda biri kız çocuğu 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçağı, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli yaralandı. Kızılay ekipleri, yaralıları Saraya Sahra Hastanesi'ne nakletti.

Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre ise aynı hava saldırısında bir kız çocuğu da hafif şekilde yaralandı.

Görgü tanıkları, söz konusu saldırıda İsrail'in "sarı hat" olarak adlandırdığı sınırın bitişiğinde boşaltılmış bir binanın hedef alındığını aktardı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılara devam ediyor.

Resmi son verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1344 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 651'e, yaralı sayısı 174 bin 575'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırısında biri çocuk 4 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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