Gazze'de Kapsamlı İnsani Ateşkes Çağrısı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, arabulucu ülkeler ve uluslararası topluma, anlaşma sağlanıncaya kadar Gazze'de "derhal kapsamlı insani ateşkes" uygulama çağrısında bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan sivil kayıplara dikkati çekti.

Sivillerin savaşta taraf olmadığı ve siyasi anlaşmazlıkların yol açtığı gecikmelerin bedelini ödememeleri gerektiğini vurgulayan Basal, arabulucu ülkelerin Gazze Şeridi'ndeki sivil halkı kurtarmak için acil harekete geçmesini talep etti.

Basal, "Her an ölümün yaşandığı Gazze Şeridi'nin merkezinden arabulucu ülkelerin tümüne çağrı yapıyorum: Ateşkes anlaşması sağlanıncaya kadar derhal kapsamlı bir insani ateşkes duyurusu için çalışın." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde enkaz altından çıkarılmayı bekleyen cansız bedenlerin bulunduğunu hatırlatan Basal, "Enkazlar altında kurtarılmayı bekleyen canlar olduğu gibi ilaç ihtiyacı olan yaralılar ve yerinden edilerek sokakta kalan insanlar var." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 130 Filistinli hayatını kaybetti, 135 bin 173 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 6 bin 572 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 132 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 652'ye, yaralıların sayısı da 4 bin 537'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.