Gazze'de Katliam: 4000'den Fazla Kayıp

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 aydan beri sürdürdüğü katliamlar sonucu 4 binden fazla Filistinlinin öldüğü ya da kaybolduğu bildirildi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı katliamlarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun 5 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü saldırıları sonucu ölen ve kaybolanların sayısının 4 bini aştığını aktaran Basal, İsrail'in bu süre zarfındaki saldırılarında 12 bin kişinin de yaralandığını ifade etti.

İsrail'in kuzeydeki katliamlarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Basal, İsrail'in uyguladığı sıkı ablukaya bağlı olarak malzeme ve yakıt tükendiği için sivil savunma çalışmalarının durma noktasına geldiğine işaret etti.

Sivil savunmaya ait 72 arama kurtarma aracından 40 tanesinin İsrail güçlerince vurulduğunu belirten Basal, geriye kalan araçların da kullanılabilecek durumda olmadığını kaydetti.

İsrail'in durdurulmayan savaşı sebebiyle Gazze'deki bir milyon Filistinlinin ölüm tehlikesi yaşadığına işaret eden Basal, Gazze'de bir felaket durumu olduğunu ve temel hizmetler için acil harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Basal, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması talebinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.