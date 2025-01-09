Gazze'de Kış Koşulları Kötüleştiriyor - Son Dakika
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Gazze'de Kış Koşulları Kötüleştiriyor

IFRC, Gazze'deki şiddetli yağmur ve selin insani durumu kötüleştirdiğini vurgulayarak acil yardım çağrısı yaptı.

09.01.2025 12:46
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Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'deki ağır kış şartlarının, şiddetli yağmur ve selin binlerce kişinin koşullarını daha da kötüleştirdiğini belirterek, bölgeye acil erişim çağrısında bulundu.

IFRC, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şiddetli yağmur ve sel, Gazze'deki binlerce kişinin geçici barınaklarını harap etti. Bu durum, ailelerin hasar gören çadırlarının içinde 30 santimetreye kadar su birikmesine yol açtı ve dayanılmaz koşulları daha da kötüleştirdi. Birçoğu, battaniye gibi en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde geçici kamplarda hayatta kalmaya çalışmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Bölgeye acil erişim çağrısının yapıldığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarının, Gazze'deki 8 yeni doğmuş bebeğin donarak öldüğünü doğruladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "BM'nin Gazze'de hipotermi nedeniyle ölen bebeklerle ilgili son raporları, oradaki insani krizin kritik ciddiyetini vurguluyor. İnsani yardım görevlilerine güvenli ve engelsiz erişim sağlanması ile hayat kurtarıcı yardımların acilen sağlaması çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Chapagain, güvenli erişim olmadan çocukların donarak ve ailelerin açlıktan öleceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kızılay, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kış Koşulları Kötüleştiriyor - Son Dakika

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