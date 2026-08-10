Gazze’de Kıtlık Riski: Abluka Ulaşımı Engelliyor - Son Dakika
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Gazze’de Kıtlık Riski: Abluka Ulaşımı Engelliyor

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Euro-Med, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın ulaşım sistemini felç ettiğini belirtti.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın ulaşım sistemini felç ettiğini belirterek, bu durumun halka gıda, ilaç ve yardım ulaştırılmasını engelleyerek Gazze Şeridi'nde kıtlığın yeniden başlaması riskini artırdığını kaydetti.

Cenevre merkezli Euro-Med, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye uyguladığı ablukanın ulaşım sistemine etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in ablukası Gazze'deki ulaşım sistemini felç etti, gıda ile ilaç tedarikini kesti ve bölge sakinlerini kıtlığa doğru geri itti. İsrail, Gazze'ye uyguladığı yasa dışı kuşatmayı sürdürerek nakliye şirketlerinin kamyonlarını ve depolarını imha ederek ulaşımı ve yükü kasıtlı olarak aksatıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in sürücüleri hedefleyerek gözaltına aldığına dikkat çekilen açıklamada, kamyonların, yedek parçaların ve temel malzemelerin girişini engellediği de vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum halka gıda, ilaç ve yardım ulaştırılmasını engelleyerek Gazze Şeridi'nde kıtlığın yeniden başlaması riskini artırıyor. İsrail, malların ve yardımların sınır geçiş noktalarının girişinden başlayarak halka ulaşmasına kadar tüm tedarik zincirini aksatan kapsamlı politika uyguluyor. Kamyonların Gazze'ye geçmesine izin verilse dahi ulaşım, depolama ve dağıtım altyapısının tahrip edilmesi veya bozulması nedeniyle kargolarının ihtiyaç sahiplerine ulaşması garanti edilemez."

"Şu anda orijinal filonun sadece yüzde 25'ini oluşturan yaklaşık 300 kamyon faaliyette"

Gazze Özel Taşımacılık Birliği Başkanı Nahed Şuhibar, Euro-Med'e verdiği demeçte, Ekim 2023'ten önce Gazze'de gıda, ilaç, yakıt, hayvan yemi, inşaat malzemeleri ve diğer temel ihtiyaç maddelerini taşıyan yaklaşık 1200 kamyon bulunduğunu hatırlatarak, İsrail bombardımanları ve yıkımından sonra sadece yaklaşık 400 kamyon kaldığını belirtti.

Bu kamyonlardan yaklaşık 100'ünün yedek parça, lastik, yağ ve akü girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle hizmet dışı kaldığını vurgulayan Şuhibar, "Sonuç olarak şu anda orijinal filonun sadece yüzde 25'ini oluşturan yaklaşık 300 kamyon faaliyette." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze’de Kıtlık Riski: Abluka Ulaşımı Engelliyor - Son Dakika

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