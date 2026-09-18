Gazze'de mevsimin ilk yağmuru çadırlardaki binlerce Filistinlinin çilesini katladı - Son Dakika
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Gazze'de mevsimin ilk yağmuru çadırlardaki binlerce Filistinlinin çilesini katladı

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İsrail saldırılarında evlerin yüzde 90'a yakınının yıkıldığı veya hasar gördüğü Gazze Şeridi'nde mevsimin ilk yağmuru derme çatma çadırlarda yaşayan binlerce Filistinlinin çilesini daha da artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda çadırı su bastı, Filistinliler bulabildikleri malzemelerle çadırlarını kapatmaya çalıştı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren saldırılarında evlerin büyük kısmının yıkıldığı Gazze Şeridi'nde mevsimin ilk yağmuru derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren binlerce Filistinlinin çilesini daha da artırdı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail saldırılarında Gazze'deki evlerin yüzde 90'a yakını yıkıldı veya hasar gördü.

Evlerini kaybeden binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veriyor. Ayrıca çok sayıda Filistinli de kalacak yerleri olmaması nedeniyle ölümü göze alarak hasar gören binalara sığınmış durumda.

İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yeterli yardımın ulaşmadığı Gazze'de Filistinlilerin barınma ve ısınma sorunları üç yıldır devam ediyor. Buna ek olarak İsrail, konteyner evlerin de Gazze'ye gönderilmesine izin vermiyor.

Gazze'de sabah saatlerinde başlayan mevsimin ilk yağmuru çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinlinin çilesini katladı.

Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda çadırı su bastı, sokaklar çamura boyandı. Yağmur suyundan korunmak isteyen Filistinliler, bulabildikleri malzemelerle çadırlarını kapatmaya çalıştı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir binanın 16 Eylül'de çökmesi sonucu 8'i çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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