Gazze'de Ölü Sayısı 43 Bin 922'ye Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Ölü Sayısı 43 Bin 922'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti.

18.11.2024 16:19
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 43 bin 922'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 409 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 76 kişinin hayatını kaybettiği, 158 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 922'ye, yaralı sayısının da 103 bin 898'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ölü Sayısı 43 Bin 922'ye Yükseldi - Son Dakika

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