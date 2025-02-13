Gazze'de Patlama: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Patlama: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından bırakılan bir füze patladı, bir çocuk hayatını kaybetti.

13.02.2025 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda patlama yaşandı.

Patlamanın İsrail ordusundan geriye kalan bir füzenin infilak etmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'nin orta kesiminden ülkeye doğru bir roket atıldığı savunuldu. Atılan roketin Gazze Şeridi içerisine düştüğü ileri sürüldü.

Gazze'de roketin ateşlendiği rampanın hava saldırısıyla vurulduğu öne sürüldü.

Filistin makamlarından ise İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığına bağlı patlayıcı mühendislik ekibi, ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana İsrail ordusunun bıraktığı kalıntıları etkisiz hale getirme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi'nin (UNMAS) işgal altındaki Filistin topraklarındaki Direktörü Luke İrving, 29 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da patlamamış mühimmatların oluşturduğu tehdit konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Patlama: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 22:31:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Patlama: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.