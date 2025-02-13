Gazze'de Patlama: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda patlama yaşandı.

Patlamanın İsrail ordusundan geriye kalan bir füzenin infilak etmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'nin orta kesiminden ülkeye doğru bir roket atıldığı savunuldu. Atılan roketin Gazze Şeridi içerisine düştüğü ileri sürüldü.

Gazze'de roketin ateşlendiği rampanın hava saldırısıyla vurulduğu öne sürüldü.

Filistin makamlarından ise İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığına bağlı patlayıcı mühendislik ekibi, ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana İsrail ordusunun bıraktığı kalıntıları etkisiz hale getirme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi'nin (UNMAS) işgal altındaki Filistin topraklarındaki Direktörü Luke İrving, 29 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da patlamamış mühimmatların oluşturduğu tehdit konusunda uyarıda bulunmuştu.