Gazze'de Ramazan Feneri Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Ramazan Feneri Umudu

16.02.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savaş koşullarında Gazze'de mühendis Ziyare, çadır atölyesinde ramazan fenerleri üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

İsrail ablukası ve savaşın yıkıcı etkileri altındaki Gazze Şeridi'nde, mühendis Muhammed Halil Ziyare, çadırda kurduğu küçük atölyede ramazan fenerleri üreterek hem ailesine geçim desteği sağlıyor hem kentin kaybolan ramazan atmosferini yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Gazze kentinin orta kesimindeki Rimal Mahallesi'nde kurulan çadır kampta yaşayan Ziyare, pazardan ve insani yardımlardan temin ettiği ahşap palet parçalarının yanı sıra sınırlı miktardaki kumaş ve aydınlatma malzemelerini kullanarak geleneksel ramazan fenerleri üretiyor.

Savaş öncesinde mühendis olarak çalışan Ziyare, bugün enkaz ve çadırların arasında kurduğu mütevazı atölyede geri dönüştürdüğü malzemelerle üretim yapıyor.

İsrail'in sürdürdüğü abluka nedeniyle Gazze'ye birçok ürünün girişinin engellendiğini belirten Ziyare, özellikle elektrikli ürünler ve dekoratif eşyaların temininde ciddi zorluklar yaşandığını ifade ediyor.

"Fikir oğlumun isteğiyle doğdu"

Ziyare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan feneri yapma fikrinin savaş günlerinde küçük oğlunun kendisinden bir fener istemesiyle doğduğunu belirtti.

"Ramazan feneri yapma fikri, savaş sırasında küçük oğlumun benden bir fener istemesiyle başladı. Telefonunda bir fener görmüş ve aynısını istemişti." diyen Ziyare, pazara gittiğinde karşılaştığı fiyatların kendisini şaşırttığını söyledi."

Çin malı fenerlerin oldukça pahalı olduğunu gördüğünü belirten Ziyare, savaş koşullarında hem hazır fenerlerin hem üretim malzemelerinin Gazze'ye girişinin son derece zorlaştığını vurguladı.

"İşgalci İsrail güçleri, fenerlerin ve elektrikli ürünlerin Gazze'ye girişini yasaklıyor. Hatta halkı sevindirecek, mutluluk verecek eşyalar bile engelleniyor." ifadelerini kullandı."

Yardım paletlerinden fener iskeleti

Hazır ürün bulamayınca ahşap fener yapmaya karar verdiğini belirten Ziyare, konuyu araştırdıktan sonra kardeşi Ebu Abdullah ile çadırda küçük bir atölye kurduklarını anlattı.

Gazze'de ahşap bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini dile getiren Ziyare, bu nedenle insani yardımlarla getirilen malzemelerin taşınmasında kullanılan palet tahtalarını değerlendirdiklerini söyledi.

"Gazze'ye gelen yardımların taşındığı palet tahtalarını geri dönüştürerek fenerlerin iskeletini yaptık." diyen Ziyare, sınırlı imkanlarla üretim yapmaya çalıştıklarını belirtti."

Karşılaştığı bir diğer zorluğun ramazan kumaşı temini olduğunu belirten Ziyare, Gazze'de bu kumaşın neredeyse hiç bulunmadığını, ellerine geçen sınırlı miktarı kullandıktan sonra alternatif arayışına girdiklerini ifade etti.

"Maliyeti düşürmeye çalıştık"

Fener üretiminin başlangıçta maliyetli olduğunu ancak Gazze halkının satın alabilmesi için fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmaya çalıştıklarını aktaran Ziyare, halkın alım gücünün ciddi şekilde gerilediğine dikkati çekti.

Elektrik kesintileri, ham madde yetersizliği ve yüksek maliyetlerin üretimi zorlaştırdığını ifade eden Gazzeli mühendis, buna rağmen çalışmayı bırakmadıklarını dile getirdi.

"Tek amacım, yaptığımız bu ramazan fenerlerinin her çadırda, her evde, her sokakta, her dükkanın kapısında yer alması." diyen Ziyare, tüm zorluklara rağmen Gazze'de ramazan sevincini ve umudunu yaşatmak istediklerini vurguladı."

Savaşın gölgesinde kurulan çadır atölyesinde üretilen bu fenerler, İsrail ablukası ve iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılar nedeniyle ağır koşullar altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki aileler için hem küçük bir gelir kaynağı hem yitirilmeyen umudun sembolü olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ramazan Feneri Umudu - Son Dakika

PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum

12:07
TBMM’deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:28:55. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Ramazan Feneri Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.